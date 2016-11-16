«Ростов»: «Азмун? УЕФА вынес свой вердикт. Ни о каких нарушениях не знаем»

Генеральный директор «Ростова» Владимир Крупин прокомментировал информацию о том, что «Рубин» подал заявление на предмет проверки факта использования поддельного документа в контракте нападающего Сердара Азмуна.

«Мне ничего об этом не известно. От нашего клуба такой информации не было и не может быть. По достоверности контракта иранца мне ничего не известно. В УЕФА вынесли свой вердикт. Что можно еще дополнить? Больше ничего сказать не могу. Ни о каких нарушениях не знаю», – заявил Крупин.