«Рубин» подал заявление в СК РФ по делу Азмуна

ЮРИСТ АЗМУНА: "ОБРАЩЕНИЕ "РУБИНА" В СК РФ - СПОСОБ ДАВЛЕНИЯ НА МОЕГО КЛИЕНТА В ПРЕДДВЕРИИ МАТЧА С "РОСТОВОМ"...Ничего Азмуну не сказали..он готовится спокойно и намеревается забить Рубину!
Казанский «Рубин» продолжает настаивать на незаконности ухода из клуба нападающего Сердара Азмуна в «Ростов».
«Рубин» подал заявление в СК РФ по РТ на предмет проверки факта использования поддельного документа – якобы «нового трудового договора» Сердара Азмуна, который сторона футболиста использует в процессе об определении суммы компенсации за фактически состоявшийся переход игрока в другой клуб», – рассказал руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов «Реальному времени».
Прошедшим летом Азмун отправился в «Ростов», с которым подписал контракт. В CAS не нашли причин для запрета заявить ростовчанам форварда на матчи чемпионата России и Лиги чемпионов.