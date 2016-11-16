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    «Рубин» подал заявление в СК РФ по делу Азмуна

    Казанский «Рубин» продолжает настаивать на незаконности ухода из клуба нападающего Сердара Азмуна в «Ростов».

    «Рубин» подал заявление в СК РФ по РТ на предмет проверки факта использования поддельного документа – якобы «нового трудового договора» Сердара Азмуна, который сторона футболиста использует в процессе об определении суммы компенсации за фактически состоявшийся переход игрока в другой клуб», – рассказал руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов «Реальному времени».

    Прошедшим летом Азмун отправился в «Ростов», с которым подписал контракт. В CAS не нашли причин для запрета заявить ростовчанам форварда на матчи чемпионата России и Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.11.2016 10:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -256

      balaton78 16 ноября 2016, 13:49

      ЮРИСТ АЗМУНА: "ОБРАЩЕНИЕ "РУБИНА" В СК РФ - СПОСОБ ДАВЛЕНИЯ НА МОЕГО КЛИЕНТА В ПРЕДДВЕРИИ МАТЧА С "РОСТОВОМ"...Ничего Азмуну не сказали..он готовится спокойно и намеревается забить Рубину!

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 ноября 2016, 13:47

      Следственный Комитет расследует только важные дела,а эту фигню они пусть в местное отделение милиции(полиции)несут.Но туда страшно заходить,там иногда бутылки в ...засовывают

      0
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 16 ноября 2016, 13:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все по делу, сопляк влип

      -4
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 ноября 2016, 13:03

      Что-то они прям резко встрепенулись. Услышали информацию об интересе Ливерпуля и резко пошли в наступление. Пора его уже оставить, а Ливерпуль по сути и Ростову, и Рубину может за игрока выплатить определённые суммы.

      1
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      Рейтинг: +186

      KROFF 16 ноября 2016, 12:00

      Главное что бы Санька Бухаров выздоровел до пятницы, он знатный специалист "камням" хет-трики отгружать.

      3
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 16 ноября 2016, 11:33

      Если CAS не нашл ничего тогда все чисто было в деле азмуна

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 ноября 2016, 11:12

      Сердар!!! 18 ноября надо постараться в Казани, чтобы ребята возбудились еще
      сильнее, а ты это можешь. Удачи тебе и Ростову!!!

      7
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      Рейтинг: +34

      15426378s 16 ноября 2016, 11:09

      Сердарчик , пора сваливать в МЮ.

      -2
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