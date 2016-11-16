«Рубин» подал заявление в СК РФ по делу Азмуна

Казанский «Рубин» продолжает настаивать на незаконности ухода из клуба нападающего Сердара Азмуна в «Ростов».

«Рубин» подал заявление в СК РФ по РТ на предмет проверки факта использования поддельного документа – якобы «нового трудового договора» Сердара Азмуна, который сторона футболиста использует в процессе об определении суммы компенсации за фактически состоявшийся переход игрока в другой клуб», – рассказал руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов «Реальному времени».

Прошедшим летом Азмун отправился в «Ростов», с которым подписал контракт. В CAS не нашли причин для запрета заявить ростовчанам форварда на матчи чемпионата России и Лиги чемпионов.