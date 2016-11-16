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«Рубин» подал заявление в СК РФ по делу Азмуна

16 ноября 2016, 10:56
9

Казанский «Рубин» продолжает настаивать на незаконности ухода из клуба нападающего Сердара Азмуна в «Ростов».

«Рубин» подал заявление в СК РФ по РТ на предмет проверки факта использования поддельного документа – якобы «нового трудового договора» Сердара Азмуна, который сторона футболиста использует в процессе об определении суммы компенсации за фактически состоявшийся переход игрока в другой клуб», – рассказал руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов «Реальному времени».

Прошедшим летом Азмун отправился в «Ростов», с которым подписал контракт. В CAS не нашли причин для запрета заявить ростовчанам форварда на матчи чемпионата России и Лиги чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Азмун Сердар
Комментарии (9)
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15426378s
1479283741
Сердарчик , пора сваливать в МЮ.
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vgarakh
1479283967
Сердар!!! 18 ноября надо постараться в Казани, чтобы ребята возбудились еще сильнее, а ты это можешь. Удачи тебе и Ростову!!!
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MEHROJ ЗЕНИТ
1479285181
Если CAS не нашл ничего тогда все чисто было в деле азмуна
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KROFF
1479286833
Главное что бы Санька Бухаров выздоровел до пятницы, он знатный специалист "камням" хет-трики отгружать.
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alexis02lion
1479290588
Что-то они прям резко встрепенулись. Услышали информацию об интересе Ливерпуля и резко пошли в наступление. Пора его уже оставить, а Ливерпуль по сути и Ростову, и Рубину может за игрока выплатить определённые суммы.
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maxon1256
1479292173
Все по делу, сопляк влип
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андрей андреев
1479293230
Следственный Комитет расследует только важные дела,а эту фигню они пусть в местное отделение милиции(полиции)несут.Но туда страшно заходить,там иногда бутылки в ...засовывают
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balaton78
1479293396
ЮРИСТ АЗМУНА: "ОБРАЩЕНИЕ "РУБИНА" В СК РФ - СПОСОБ ДАВЛЕНИЯ НА МОЕГО КЛИЕНТА В ПРЕДДВЕРИИ МАТЧА С "РОСТОВОМ"...Ничего Азмуну не сказали..он готовится спокойно и намеревается забить Рубину!
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