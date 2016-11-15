«Урал» намерен сыграть в Кубке ФНЛ

«Урал» готов принять участие в Кубке ФНЛ. Об этом рассказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Да, действительно мы сыграем на Кубке ФНЛ. У нас будет два состава, для ребят будет это хорошая практика. Но мы не будем претендовать на призовой фонд, просто поиграем», — сказал Иванов.

«Урал» выразил готовность занять место «Динамо», которое по финансовым причинам отказалось от участия в турнире. Окончательное решение по этому вопросу буде принято на собрании ФНЛ в конце ноября. Сам турнир пройдет с 11 по 24 февраля на Кипре.