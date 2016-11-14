Левников: «То, что я увидел в матче «Кубань» – «Спартак-2» – за гранью моего понимания. Это неприемлемо для судьи»

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников остался недоволен работой арбитра Михаила Небогатикова на матче 21-го тура ФНЛ «Кубань» – «Спартак-2».

«Уверен, что департамент судейства и инспектирования поступит по закону и передаст рассмотрение эпизода этой игры в контрольно-квалификационную комиссию, чей состав будет утвержден на ближайшем заседании исполкома РФС. А затем его сможем рассмотреть и мы в судейском комитете. Не хочу навязывать свое мнение членам комиссии. Но то, что я увидел – за гранью моего понимания! Назначать такие 11-метровые удары – неприемлемо для любого судьи, обслуживающего матчи профессиональных и любительских команд!» – заявил Левников.