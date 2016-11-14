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  • Левников: «То, что я увидел в матче «Кубань» – «Спартак-2» – за гранью моего понимания. Это неприемлемо для судьи»

Левников: «То, что я увидел в матче «Кубань» – «Спартак-2» – за гранью моего понимания. Это неприемлемо для судьи»

14 ноября 2016, 23:22
11

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников остался недоволен работой арбитра Михаила Небогатикова на матче 21-го тура ФНЛ «Кубань»«Спартак-2».

«Уверен, что департамент судейства и инспектирования поступит по закону и передаст рассмотрение эпизода этой игры в контрольно-квалификационную комиссию, чей состав будет утвержден на ближайшем заседании исполкома РФС. А затем его сможем рассмотреть и мы в судейском комитете. Не хочу навязывать свое мнение членам комиссии. Но то, что я увидел – за гранью моего понимания! Назначать такие 11-метровые удары – неприемлемо для любого судьи, обслуживающего матчи профессиональных и любительских команд!» – заявил Левников.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Спартак-2 Небогатиков Михаил
Комментарии (11)
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edw7777
1479155997
Позволю себе не согласиться с г-ном Левниковым. По-моему, совершенно грамотные пенальти. Похоже опять кому-то не дает покоя пресловутый "заговор против Спартака".
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Argon
1479157090
Не хочешь навязывать - молчи в тряпочку. Судя по видео, оба пеналя по делу.
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Борз-95
1479157806
11-метровые
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kotmyshka
1479160760
По-моему, все голы по делу (и пенальти тоже)... А голы с игры красивы.
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Aviator
1479185986
Оба пенальти вполне обоснованы. Левников прихворал может?
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killerman77
1479190015
нормальные пендали и нормально сделали народный африканский клуп
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super.zenitchik
1479221494
Чё он ноет? Оба пеналя по-делу!
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BAIv
1479223237
а что там такого с пеналями??? на результат всё равно не повлияли или спам2 главное плакать чтоб спаму пенки и удаления основному оправдывали....
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Kuban23
1479471595
так пеналь был в обе стороны. Кубань свой забили. Спартак нет. Чего уж тут на судью то косить. По хорошему если учесть все моменты то счет должен был быть 7-4. А раз счет потенциально мог быть таким, то явно это показатель игры самого Спартака-2.
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Ganymed1
1479578582
забыл как сам касячил клоун
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