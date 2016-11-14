Коноплянка: «На тренировках сборной Украины возникают конфликты»

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка не скрывает, что в команде все на столько сосредоточены на результате, что зачастую это приводит к конфликтам.

«Мы выходим на поле только за победой. Перед игрой мы становимся в круг и говорим: «Три очка или без них с поля не возвращаемся». На тренировках даже небольшие конфликты возникают, в том плане, что мы не хотим проигрывать.

До конца отрабатываем даже на тренировках, поэтому с таким же желанием выходим потом и на футбольное поле. На самом деле о конфликтах я грубо сказал. Вы все понимаете, что когда подходит конец тренировки, то все пожали друг другу руки и улыбаемся», – рассказал Коноплянка в программе «Профутбол».

В группе I отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Украины после четырех туров располагается на второй строчке, имея в своем активе восемь очков. Отставание от лидирующих хорватов составляет два очка.