Калитвинцев: «Те, кто пишут про «Динамо» плохо, хотят раскачать лодку»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев после уверенной победы над «Балтикой» (3:0) в гостевом матче 22-го тура ФНЛ признался, что не обращает внимание на критику.

– В СМИ много говорится о проблемах в «Динамо»...

– Ребята, естественно, читают. Хорошо ли это или плохо – как показывают результаты – на нас не отражается, потому что каждый должен заниматься своим делом. Те люди, которые пишут про «Динамо» плохо, хотят раскачать лодку. Я уже говорил, если хотят – пусть продолжают писать, нас это мотивирует еще больше. Никто не пишет, что команда больше всех забила и на первом месте. Не буду врать, читаем, но не обращаем внимания.

– Арендованных надеетесь вернуть по окончании сезона?

– Вопрос не в надежде, и отдавали мы их не потому, что игроки нам были не нужны, они ушли, и теперь мы надеемся, что они вернутся. Так сработали в клубе. Те, кто остается на контрактах по окончании срока аренды, возвращаются в клуб, и уже в дальнейшем будет приниматься совместное решение – останутся ли они в «Динамо» или нет.

– За беспорядки в Воронеже клуб крупно оштрафовали. И это сейчас, когда у «Динамо» итак не все просто с деньгами. С фанатами, которые жгут и взрывают на каждом матче, кто-то работает?

– Конечно, работают. Проводятся встречи, беседы, ту работу, которую должны делать представители клуба, они делают, но, видно, не до всех доходит. Фаеры и прочее – я бы не стал обращать внимание, каждый поддерживает по-своему. Надо, конечно, поддерживать в рамках закона. То, что было в Воронеже... мы – тренеры и футболисты – следствия не проводили. Имеем ту информацию, которую имеем, и из-за чего началось, мы не знаем.

Конечно, надо болеть. Поддержка у нас очень хорошая. Наш девиз «Одна жизнь – одна команда» – это действительно так, нас поддерживают всегда, даже несмотря на поражения. А то, что происходит на трибунах – мы больше следим за тем, что происходит на поле.