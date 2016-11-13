ФНЛ. «Динамо» разгромило «Балтику» и упрочило лидерство, «Енисей» уступил «Зениту-2»

В матче 22-го тура первенства ФНЛ «Динамо» в гостях одержало крупную победу над «Балтикой» со счетом 3:0. Дублем в составе бело-голубых отметился Евгений Луценко. Таким образом, московский клуб набрал 50 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице, опережая идущим вторым «Тосно» на пять баллов.

В другой встрече игрового дня «Зенит-2» на своем поле благодаря двум забитым в первом тайме голам взял верх над «Енисеем» и поднялся на восьмую строчку.

Первенство ФНЛ. 22-й тур

Балтика (Калининград) – Динамо (Москва) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Рыков, 12; 0:2 – Луценко, 27; 0:3 – Луценко, 69.

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Енисей (Красноярск) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Зуев, 7; 2:0 – Евсеев, 42.

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