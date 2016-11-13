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    Агент Траоре заявил, что ЦСКА не планирует возвращать нападающего в «Монако»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что московский клуб не планирует возвращать ивуарийского форварда в «Монако», откуда игрок перешел на правах аренды. Напомним, ранее сообщалось, что футболист зимой может сменить клубную прописку.

    – Меня удивляет, как раздули эту ситуацию. Мне вчера звонили, спросили, что я думаю про ситуацию, в которой оказался Траоре, я ответил. А сегодня читаю, что речь идет чуть ли не об уходе Ласина из ЦСКА. Уверяю вас, это не так. Во-первых, ни Гинер, ни Слуцкий не выражали желания расстаться с Траоре. Во-вторых, есть контрактные обязательства: «Монако» и ЦСКА заключили соглашение об аренде на год и оно соблюдается.

    – То есть на этой неделе вы не встречались с Евгением Гинером по поводу будущего Траоре?

    – Никаких встреч с ним у меня не было. Да и как они возможны? Я находился в Париже и Барселоне.

    Источник: Спортфакт

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    13.11.2016 16:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2462

      Аид666 14 ноября 2016, 05:19

      гнать поганой метлой!

      2
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 13 ноября 2016, 19:22

      да ну на

      0
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      Рейтинг: +16

      гриффон 13 ноября 2016, 17:30

      сейчас траоре слаб на мой взгляд когда играл в кубани уровень был выше на порядок на мой взгляд

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 13 ноября 2016, 17:18

      Я негра того не отдам никому!
      Такое полено нужно самому.
      Подумаешь гол он не может забить...
      Хотя...ему ж нужно зарплату платить

      -1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > turist82 13 ноября 2016, 17:26

      Отыграет свой срок согласно контракту и тогда поедет в Монако. А
      так он никому не нужен.

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 ноября 2016, 17:01

      лучше б его отправили обратно в Монако, а Панченко вернули и дали парню играть!

      5
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      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy > Joko21 13 ноября 2016, 17:21

      что вы так прицепились к Панченко? пусть в ФНЛ поиграет годок хотя бы может поднаберется практики.забивать в ФНЛ это не забивать в ЛЧ. вот прям сейчас бы поставить его на матч с Тоттенхэмом и Байером провалил бы его под 0. и все вы кто пишете вернуть его сразу напишеть иди в ФНЛ только там и умеешь играть

      1
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      Рейтинг: +7878

      BarStep > Seidu_Dumbiy 13 ноября 2016, 17:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      !!!)))

      -4
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > Seidu_Dumbiy 14 ноября 2016, 18:51

      Лучше уж Панченко бегает, чем этот футболист всю игру стоит

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      Рейтинг: +82

      Mi6 13 ноября 2016, 16:38

      Траоре - как чемодан без ручки?

      2
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