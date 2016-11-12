Дроппа: «За четыре месяца в «Томи» не получил еще ни одной зарплаты»

Полузащитник «Томи» Лукаш Дроппа заявил, что за время выступления в томском клубе еще ни разу не получал зарплату. Напомним, чешский хавбек перешел в стан сибиряков в июле 2016 года, однако из-за запрета на регистрацию новичков смог дебютировать за команду только в августе.

«Амбиции «Томи» могли позволить клубу играть в середине турнирной таблицы РФПЛ, если бы не финансовые проблемы. В течение четырех месяцев нам не выплачивалась зарплата. Я еще не получил ни одной. Нам обещают, что до конца ноября все долги будут погашены. Деньги должен предоставить губернатор, поэтому какая-то гарантия перед игроками существует», – цитирует Дроппу Blesk.