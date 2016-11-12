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    Агент Траоре считает, что против его клиента идет целенаправленная травля

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, выразил мнение, что против его клиента идет целенаправленная травля. Напомним, ивуарийский форвард принадлежит «Монако» и выступает за армейцев на правах аренды.

    «Если моим клиентом кто-то недоволен, то я без проблем постараюсь сделать так, чтобы он перешел в другой клуб. У меня есть репутация – в мире, Европе, поэтому я не исключаю такой возможности. Зачем? Тем самым дам понять болельщикам, которые ругают Ласина, что он не настолько плох, как они думают. Посмотрим, как он проявит себя в другом клубе. И наоборот: посмотрим, что будет получаться у ЦСКА без Траоре.

    Считаю, что проблем у Траоре вообще нет и не было. Такое ощущение, что идет целенаправленная травля, ведь нужно найти кого-то крайнего. Сейчас это делают с Ласина. Траоре не играл в Монако – в первом тайме счет был уже 3:0, Траоре не играл с «Амкаром» — счет 2:2. В чем он виноват? Ни в чем», – сказал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.11.2016 19:36
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 13 ноября 2016, 14:22

      Траоре проявит себя только в чепмионатах Арктики или Ватикана.... те нигде бездарность не заиграет...........Заберите его из ЦСКА

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      Рейтинг: +13

      SpЕcUsIc 13 ноября 2016, 09:51

      Ну если бы Траоре бегал,по полю и цеплялся за каждый мяч,притензий не было бы,а он еще обвиняет полузащитников,что они ему мяч не выдают на блюдочке

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 13 ноября 2016, 08:51

      игрок потерялся

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      Рейтинг: +5262

      Каратель 13 ноября 2016, 05:52

      зато он был на поле в матче со спартаком счёт 3:1,опять тот же вопрос в чём он виноват? да ни в чём-он что есть на поле,что нет его,разницы никакой

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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 ноября 2016, 04:23

      В данном случае я поддержу болельщиков, и правда Траоре совсем другой, я его помню по "Анжи", классный был игрок...

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 13 ноября 2016, 01:35

      Без него точно хуже не будет. С какого перепугу он сравнивает матчи с Монако? Количество пропущенных мячей от него там вообще не зависит.

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 12 ноября 2016, 23:35

      Лично видел как он играл против Спартака. Он даже на разминке был еле жив, а в самой игре просто мёртвый. К сожалению... Я тоже думал что он хороший игрок...

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 12 ноября 2016, 23:26

      Старания нет желания нет из 20 передач верхом выиграет дай бог 2 и то не точно ... нах он не нужен

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      Рейтинг: +1292

      каа 12 ноября 2016, 22:08

      Траоре не играл в Монако – в первом тайме счет был уже 3:0, Траоре не играл с «Амкаром» — счет 2:2
      В том то и дело он не играет.... а должен был играть .... играть а не стоять...((( играл бы - был бы на поле..Его для этого и брали

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 ноября 2016, 21:15

      Вот уродец этот Селюк! Травля, заговор... Я бы понял, если бы при отсутствии голевых результатов у Траоре было хотя бы было видно старание и желание играть на поле (как у того же Странберга). Совершенно ясно, что он отбывает номер в аренде и бережет себя от травм в ожидании подходящего трансфера. Насчет проявления себя в других клубах - он уже проявил себя в Монако, не самом топовом европейском клубе, плотно засев на банку.

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