«Интер» и «Милан» хотят приобрести у «Вольфсбурга» Родригеса

Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес вызвал интерес со стороны двух итальянских клубов – «Интера» и «Милана». Как сообщает источник, обе команды уже просматривали игрока во время матчей чемпионата Германии и попытаются приобрести 24-летнего швейцарца во время зимнего трансферного окна.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне Родригес провел за «Вольфсбург» в Бундеслиге 10 матчей, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.