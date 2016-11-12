Лингард: «Манчестер Юнайтед» может завоевать чемпионство с этим составом»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард считает, что «красным дьяволам» под силу побороться за победу в АПЛ в нынешнем сезоне. После 11-ти туров подопечные Жозе Моуринью находятся на шестой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на восемь очков.

«МЮ» приобрел летом четырех футболистов, и с их помощью имеющийся состав может замахнуться на чемпионство. Мы все еще притираемся к новичкам, налаживаем игровые связи.

Погба? Он стабилизировал команду. Поль располагается перед защитниками и руководит игрой. Он завоевал достаточно титулов с «Ювентусом» и еще больше завоюет с «Манчестер Юнайтед». У нас отличный коллектив с прекрасной атмосферой, это поможет нам стать первыми в нынешнем сезоне», – сказал Лингард.