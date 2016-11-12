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    Гончаренко: «Главное, что в игре с ЦСКА мы получили практику перед матчем РФПЛ»

    Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко высказал свое мнение о победе над ЦСКА (1:0) в контрольном поединке. Специалист подчеркнул, что главным в этом матче было получение игровой практики накануне встречи 14-го тура РФПЛ.

    «Было ощущение, будто играем дома. Главное, что получили практику перед матчем Премьер-лиги. В целом, неплохо выходили из обороны в атаку, моментами нравилась и игра в обороне. Но нужно учитывать специфику мяча – на таком поле он был как пластмассовый.

    Да, победа всегда приятна, особенно для мотивации, но главное было получить практику. Месть ли это за поражение в чемпионате? Конечно нет, даже не стоит говорить о подобном»,– сказал Гончаренко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.11.2016 15:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13

      SpЕcUsIc 13 ноября 2016, 09:53

      Очень нравится этот Тренер он и Кононов

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 12 ноября 2016, 21:00

      если бы гончаренко по дружбе не проиграл бы в чемпионате цска бы сейчас точно в жопе был бы

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 12 ноября 2016, 18:43

      Главное, что даже Гончаренко доказал, что грамотнее слуца и есть его прямая замена, такая долгожданная...

      -1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 12 ноября 2016, 16:22

      Чем больше слежу за ним, тем сильнее мысли крутятся - что может он тренировать ТОП-Клуб!!!

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