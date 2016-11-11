Григорий Иванов: «Прекращение финансирования из бюджета убьет футбол»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о возможном прекращении финансирования клубов из бюджета.

«Да причем тут «Урал»? Мы на свой бюджет содержим свою школу, содержим «Урал»-2, молодежный состав. Давайте прекратим финансирование! И убьем весь российский футбол! Да не только футбол – весь спорт!

А хоккей – не бюджетный вид, а баскетбол, волейбол, гандбол? Давайте никому не давать денег. Понимаете, у нас не будет профессиональных клубов, куда дети захотят попасть. Они перестанут ходить в секции. Где стимул? У нас и так все за рубеж уже уезжают, кто хоть чуть-чуть по мячу попадает. А давайте вообще все разгоним…

Я же не могу поднять цену билета на стадион до 100 долларов. У меня тогда на игру три человека будут ходить. Мы несем социальную нагрузку, люди покупают дешевые билеты. Мы погубим спорт!

А борцы разве зарплату не получают из бюджета, а легкоатлеты? Давайте не будет у нас спорта, все в балет пойдем? В культуру мы вкладываем деньги, в театр вкладываем. Почему же в спорт не вкладывать?

Богатых людей, которые могут спорт поддерживать, очень мало. Галицкий – один на всю страну, который спонсирует академию, футбольный клуб. Больше таких нет… Мало таких. Мало. Нельзя в общем сокращать финансирование», – сказал Иванов.