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Натхо заявил, что хотел покинуть ЦСКА

11 ноября 2016, 18:00
6

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо подтвердил, что в определенный момент был готов покинуть столичный клуб. Тем не менее, футболист признался, что ЦСКА является для него домом.

«Даже в самые сложные периоды в ЦСКА я понимал, что для меня и моей семьи армейский клуб является домом и местом, где я хочу находиться. Признаюсь, был определенный момент, когда я был близок к надлому. Однако ту поддержку, которую я получил от семьи и от товарищей по команде, невозможно недооценить. Не думаю, что переход в какую-либо из ведущих лиг может состояться только ради галочки. Во всяком случае, я чувствую, что моя ситуация в ЦСКА налаживается, и надеюсь принести пользу клубу», – заявил Натхо.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Натхо Бибрас
Комментарии (6)
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88serega88
1478876944
а у команды пошла жо..!!!!!
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bset
1478877405
Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к ней. Если уровень Натхо не дотягивает до уровня ЦСКА, ЦСКА опускает свой уровень до уровня Натхо
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Aztec58
1478879051
Скорее, что готов остаться, ага.
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арейская
1478902386
Оставайся, в данный момент ты ЦСКА просто необходим, может и получится повторить тот период после перехода из "Рубина"
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vovan55
1478905729
здорово, когда желания и интересы совпадают. удачи тебе и клубу
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