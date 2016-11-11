Натхо заявил, что хотел покинуть ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо подтвердил, что в определенный момент был готов покинуть столичный клуб. Тем не менее, футболист признался, что ЦСКА является для него домом.

«Даже в самые сложные периоды в ЦСКА я понимал, что для меня и моей семьи армейский клуб является домом и местом, где я хочу находиться. Признаюсь, был определенный момент, когда я был близок к надлому. Однако ту поддержку, которую я получил от семьи и от товарищей по команде, невозможно недооценить. Не думаю, что переход в какую-либо из ведущих лиг может состояться только ради галочки. Во всяком случае, я чувствую, что моя ситуация в ЦСКА налаживается, и надеюсь принести пользу клубу», – заявил Натхо.