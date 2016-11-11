Геркус заявил, что бюджет «Локомотива» составляет 5,5 миллиарда рублей

Президент «Локомотива» Илья Геркус назвал размер бюджета столичного клуба. По словам функционера, он составляет 5,5 миллиарда рублей.

– Удастся ли решить проблемы с соблюдением правил финансового «фейр-плей» в краткосрочной перспективе, чтобы в случае попадания в еврокубки не получилась такая же история, как с московским «Динамо»?

– У «Динамо» совсем тяжелая история. Мы уже находимся в лучшем положении, чем они. У нас подписано соглашение с УЕФА об особых условиях курирования наших нарушений, и мы должны их исполнять.Если мы попадем под санкции, то они будут не такие тяжелые. Могут, например, запретить регистрировать игроков на еврокубки или выписать штраф – это самое плохое. Штраф около 3,5 миллиона евро, при том, что эти деньги платятся из будущих доходов. То есть, по сути, УЕФА просто удерживает часть призовых выплат, это не совсем штраф. Задача попадания в зону еврокубков – это наш ориентир в нынешнем сезоне. Она была озвучена команде и тренерскому штабу. В еврокубки мы хотим пробиться одним из двух возможных способов: либо занять место выше пятого, либо выиграть Кубок России.

– Каков сейчас бюджет «Локомотива»?

– Около 5,5 миллиарда рублей.

– Какое место в чемпионате бюджетов российских клубов занимает «Локомотив»?

– У нас хороший акционер, которого мы очень любим. Он дает нам очень большие деньги. С этим бюджетом можно достигать больших спортивных результатов, нам грех на него жаловаться. Если сравнивать наш бюджет с бюджетами других российских клубов, то, предполагаю, он третий-четвертый.