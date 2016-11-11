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    Антон Миранчук, выступавший в «Левадии» на правах аренды, вернулся в «Локомотив»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, игравший в эстонской «Левадии» на правах аренды, вернулся в столичный клуб. Планируется, что футболист продолжит тренировки до начала декабря и отправится в отпуск вместе с командой.

    «Срок аренды завершен, и я рад быть в «Локомотиве». Необходимый опыт получил, чувствую, что время, проведенное в «Левадии», пошло на пользу. В Баковке ребята хорошо встретили меня, расспрашивают обо всем. Мне разве что брата не хватает, буду ждать его возвращения из сборной», – сказал Миранчук.

    В завершившемся сезоне 21-летний хавбек сыграл в 30 матчах первенства Эстонии, забил 14 мячей и помог команде завершить чемпионат на втором месте.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    11.11.2016 15:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -90

      Raider26 11 ноября 2016, 20:33

      14 из 30 - хороший результат

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 11 ноября 2016, 16:08

      удачи парню!

      1
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