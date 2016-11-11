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  • Геркус: «Если Миранчук захочет уйти из «Локомотива», пусть отработает контракт и идет куда хочет»

Геркус: «Если Миранчук захочет уйти из «Локомотива», пусть отработает контракт и идет куда хочет»

11 ноября 2016, 15:10
6

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клуб не будет удерживать полузащитника Алексея Миранчука, если он захочет сменить команду. По словам функционера, железнодорожники не намерены ломать карьеру 21-летнему хавбеку.

– «Локомотив» продлит контракт с Алексеем Миранчуком?

– У него действующий контракт еще год. Наша философия такая: если человек играет, пусть играет, но, если он не захочет свое будущее связывать с «Локомотивом», это его решение. Мы за развитие игроков, вредничать и ломать карьеру никому не будем, специально не ставя его в состав, ведь это нечестно по отношению к футболу. Поэтому мы будем исходить из интересов игрока и клуба, будем их сочетать и искать положительные для обеих сторон исходы. Если Алексей захочет продлить контракт, то будем продлевать. Мы ему предлагаем условия, ведем переговоры. Не захочет – его право, пусть доиграет до конца контракта и идет куда хочет. Будет жаль, если так произойдет.

– Вы, скорее, близки к продлению контракта или к расставанию с Миранчуком?

– Позиция клуба – мы хотим сохранить его, надеемся на него. Мы чувствуем, что он хочет остаться, но он не согласен с условиями, которые мы предлагаем.

– Если зимой поступит предложение о покупке Миранчука, рассмотрите его?

– У нас приоритет все-таки его сохранить. Если такое предложение поступит, то мы в первую очередь спросим у Алексея, хочет ли он перейти в этот клуб. Если он скажет, что ему это предложение интересно, то мы обратим на него внимание, посмотрим, насколько оно устраивает нас.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Геркус Илья
Комментарии (6)
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panmon
1478867203
Европа или оставайся! Локо не плох для развития карьеры
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Garrincha58
1478867534
все понятно еще один мажор растет мало предлагают вот и не соглашается
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Joko21
1478877998
лучше бы остаться ему
Ответить
XaXatyn
1478881754
Вот он паспорт РФ !
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Sanches 1204
1478882542
Если и отпускать,то в Европу на повышение квалификации,а иначе потеряют обе стороны
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