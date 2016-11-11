Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семин просмотрит молодежь в микротурнире «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как его команда проводит перерыв в чемпионате России, связанный с проведением матчей сборными.

    «У нас много игроков разъехалось по своим сборным. Ребята, которых никуда не вызвали, получили несколько выходных. Игроков основы осталось мало, и тут опять же тема молодежи выходит на первый план – к тренировкам привлечем большую группу футболистов из молодежной команды.

    Надеемся и на то, что смогут работать в общей группе Дмитрий Баринов и Игорь Портнягин, выбывшие некоторое время назад из-за травм. И 13 ноября устроим своего рода смотр талантов «Локомотива»: будут играть ребята из основной команды, молодежный состав и юноши – проведем своеобразный микротурнир, где каждая из трех команд сыграет против своего соперника по тайму, посмотрим, как молодежь будет выглядеть на фоне игроков основы. Это большой стимул для юных футболистов. Само собой, получим полезную информацию относительно того, насколько они отстают от основы или, напротив, опережают.

    Возможно, кого-то возьмем потом в главную команду. В свое время именно после такого турнира в стартовый состав «Локо» попали Динияр Билялетдинов и Марат Измайлов», – рассказал Семин.

    После 13-ти туров «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. На счету команды Семина 15 очков.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2016 10:23
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102

      serghio1990 11 ноября 2016, 14:52

      Хороший план во время перерыва,надеюсь кого-нибудь возьмет Палыч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      AleksandrTwo 11 ноября 2016, 11:52

      Жемалетдинова уже похерили, можно не устраивать турнир.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 11 ноября 2016, 11:52

      Во-во .Надо всем так делать и через год у нас отпадёт потребность в легионерах.Гнобят молодых специально,чтобы покупать за дорого негров всяких.Надо разогнать грёбаных агентов-паразитов,присосавшихся к клубам.Запретить законодательно! Тренеры и без них справятся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Генрих Баченко 11 ноября 2016, 11:30

      Очень даже хороший подход, хоть где-то игроки могут себя показать

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11