Семшов может войти в штаб «Арсенала»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов признался, что после окончания ВШТ у него были переговоры с руководством тульского «Арсенала», в штаб которого его приглашали.

– Интересно проверить на практике свои знания. Хочется получить опыт, поработать вторым и все понять изнутри. Но, конечно, больше тянет к деятельности на посту спортивного директора.

– Что стоит за слухами о том, что вы войдете в штаб тульского «Арсенала»?

– Не скрою, предметный разговор об этом был, но пока я не в офисе клуба.