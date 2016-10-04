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    Семшов может стать спортивным директором тульского «Арсенала», Балашов – генеральным

    Состав руководства тульского «Арсенала» может претерпеть еще ряд изменений. Помимо возможного назначения президентом клуба Гурама Аджоева, а главным тренером Сергея Кирьякова, возможны еще две перестановки.

    Дмитрий Балашов может стать гендиректором тульского клуба, а Игорь Семшов – спортивным директором. Балашов в настоящий момент занимает пост начальника команды «Динамо», а Семшов после окончания карьеры выступал экспертом на «Матч ТВ».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2016 15:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +73

      ТЕКСТИЛЬ 5 октября 2016, 08:29

      Тула ПОЗОР!Люди работали и неплохо работали.вы их меняете НА КОГО?скажите какие у них заслуги.чего они добились Аджоев Кирьяков Семшов.ПОЗОР!!!!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 октября 2016, 17:48

      Тула полигон для экспериментов молодых специалистов что ли?

      0
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      Рейтинг: +18

      Странник-07 4 октября 2016, 17:25

      Семшов может быть стать спортивным директором тульского «Арсенала»
      а может и не быть стать))

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