Семшов может стать спортивным директором тульского «Арсенала», Балашов – генеральным

Состав руководства тульского «Арсенала» может претерпеть еще ряд изменений. Помимо возможного назначения президентом клуба Гурама Аджоева, а главным тренером Сергея Кирьякова, возможны еще две перестановки.

Дмитрий Балашов может стать гендиректором тульского клуба, а Игорь Семшов – спортивным директором. Балашов в настоящий момент занимает пост начальника команды «Динамо», а Семшов после окончания карьеры выступал экспертом на «Матч ТВ».