Темников: «В Премьер-лиге смогут меня заметить»

Защитник «Динамо» Иван Темников уверен, что в следующем сезоне его команда будет играть в Премьер-лиге.

«Переход в топ-клуб? Я и сейчас выступаю в топ-клубе. «Динамо» вернется в Премьер-лигу. То, что случилось в прошлом году – недоразумение. Постепенно возвращаем болельщиков на трибуны, чувствуем их поддержку на каждой встрече.

По силам ли Темникову оказаться в сборной России? А почему нет? Каждый игрок должен ставить перед собой высокие цели. Думаю, ребята лукавят, когда говорят, что не думают о вызове в национальную команду. Пока же надо нашу команду вернуть в Премьер-лигу, а там уже точно меня смогут заметить», – сказал Темников.

В текущем сезоне ФНЛ «Динамо» после 21 тура располагается на первой строчке в турнирной таблице, имея на своем счету 47 очков.