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    Алексей Миранчук может восстановиться к матчу против Румынии

    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук может быть готов сыграть в товарищеской встрече против команды Румынии. Об этом рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

    «Миранчук занимался в ограниченном режиме, потому что он приехал с проблемами с голеностопом; он и за клуб последнюю встречу не играл.

    Нам надо выдержать время, чтобы не усугубить травму. Сегодня был большой риск. Думаю, к румынам он вернется», – сказал Черчесов.

    Матч Россия – Румыния состоится во вторник, 15 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    11.11.2016 00:44
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