Матч «Томи» и «Терека» может быть перенесен из-за ожидаемого мороза в -25 градусов

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов не исключил переноса гостевого матча с «Томью» в 14-м туре РФПЛ из Томска в Грозный. Клубы между собой согласовали этот вариант, теперь командам осталось дождаться одобрения со стороны РФПЛ и РФС.

«Мы обратились к «Томи» с предложением перенести матч 14-го тура в Грозный. Коллеги согласились сразу же.

В Томске 19 ноября ожидается под минус 25 градусов, а у нас в этот день порядка 10 градусов тепла. Лучше играть в футбол в комфортных условиях, это лучше для спортсменов, зрителей. Теперь осталось дождаться решения РФПЛ и РФС. Думаю, что вопросов о переносе не возникнет», – заявил Алханов.