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  • Матч «Томи» и «Терека» может быть перенесен из-за ожидаемого мороза в -25 градусов

Матч «Томи» и «Терека» может быть перенесен из-за ожидаемого мороза в -25 градусов

10 ноября 2016, 16:32
14

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов не исключил переноса гостевого матча с «Томью» в 14-м туре РФПЛ из Томска в Грозный. Клубы между собой согласовали этот вариант, теперь командам осталось дождаться одобрения со стороны РФПЛ и РФС.

«Мы обратились к «Томи» с предложением перенести матч 14-го тура в Грозный. Коллеги согласились сразу же.

В Томске 19 ноября ожидается под минус 25 градусов, а у нас в этот день порядка 10 градусов тепла. Лучше играть в футбол в комфортных условиях, это лучше для спортсменов, зрителей. Теперь осталось дождаться решения РФПЛ и РФС. Думаю, что вопросов о переносе не возникнет», – заявил Алханов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Томь Ахмат
Комментарии (14)
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С-Пб on-line
1478784951
Поменяют ли сибиряки дед мороза на микрофон?!
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АлёшкА91
1478785165
3 очка у Терека в кармане
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Котфеееее
1478785874
и Терек будет не в большом шаге от 2 го места
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vladimir-7
1478786501
Лучше сыграть в комфортных условиях, чем мерзнуть при ожидаемом минусе. Нужно ехать в Грозный.
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Михас007
1478786629
Давайте в Махачкалу
Ответить
ДЖУZ
1478786800
ну минус 25, какой на хер футбол, ну смешно же
Ответить
spartach n1
1478786829
А чеж Спартак не перенесли ? Пусть играют !
Ответить
ZhenjaSAB
1478786831
А на что еще рассчитывали эти горе-составители календаря?!
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dimid
1478787221
валенки в помощь!
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Томь вперёд
1478787950
Всё правильно, надо переносить! А 12 мая сыграем в Томске.
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