Голкипер «Химок» Исупов назвал «противным» матч со «СКА-Хабаровском»

Вратарь «Химок» Вячеслав Исупов прокомментировал матч 21-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска» (0:0). По словам стража ворот, он называет такие игры «противными».

«Погодные условия по сравнению с прошлыми двумя играми были хорошие, можно сказать. Конечно, было холодно, но перетерпели. Я такие игры называю «противными». По крайней мере, для меня эти игра была противной, потому что всю игру стоишь, моментов почти нет, и там, на 78-й минуте, могли забить нам, но повезло, что в штангу попали. Тяжелая игра была, хорошо, что хотя бы одно очко.

Мы играем всегда на три очка, конечно, приятней, когда находишься вверху таблицы, но у нас задача выигрывать каждый матч. Лично я ставлю задачу выигрывать все оставшиеся игры. Все знают, что и мы и соперники в одинаковых условиях», – сказал голкипер.