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    Ловчев: «Пустышка этот Кокорин»

    Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев выразил мнение, что у сборной России существуют серьезные проблемы в атаке. Ветеран подверг критике уровень игры форварда «Зенита» Александра Кокорина.

    «В атаке у сборной такая же ситуация, как в ЦСКА, — нападающих нет. Федор Смолов травмирован, а он у нас сейчас самый забивной. Кокорин? Пустышка этот Кокорин, и когда начинают говорить, что он прибавил, я отвечаю: он играет процентов на 10 от того Кокорина, который начинал в «Динамо» рядом с Кураньи, Ворониным и Самедовым. Сейчас он просто довольный жизнью человек», – заявил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.11.2016 13:50
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +4920

      neveldomha 10 ноября 2016, 10:17

      Не тот нынче ветер дует. Вот как подует в другую сторону и флюгер Ловчев по другому запоет. А сегодня указива одна - давить на Кокорина. Плевать, что в сборной все как один - нули, или же перспективные нули, но во всем виноват Кокорин. Вот Мамаев - молодец, отлежался в лазарете, и о нем все забыли.

      0
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 9 ноября 2016, 23:36

      Лимит нужно убирать, деградирует всё ! Вот Чернов в Зените бы не сидел на скамейке даже если бы не было лимита, и Глушаков в Спартаке, а там и Кокорин бы улучшился

      3
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      Рейтинг: +973

      Krics 9 ноября 2016, 21:08

      Быстро соображает, как тот жираф.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 ноября 2016, 20:52

      Да как и ловчев

      1
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      Рейтинг: +185

      Edward52 9 ноября 2016, 18:38

      Довольный жизнью человек, Кокорин никогда не будет играть на высоком уровне.

      1
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      Рейтинг: +14

      Просто игра 9 ноября 2016, 17:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А как по мне, то в комментариях сейчас так. Те кто оправдывают Коку(правдами и не правдами), жёстко уезжают в "-", а те кто пишут всё против него(аналогично первым (), но отчасти больше правды) идут в +.

      Поэтому, я воздержусь от мнений...

      -5
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Чеславас 9 ноября 2016, 18:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хех, а ты же знаешь про правило стадо?
      Оно из вашего комментария хорошо описано, стадо если увидит неугодного, задавит чтобы молчал. В нашем случае, тут это минусы (-:

      -4
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      Рейтинг: +145

      Danjer > Kuborg_Ua 9 ноября 2016, 19:59

      Ты про стадо,не туда зашел!!!!!!)

      2
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 9 ноября 2016, 17:47

      Ловчев прав на все 100

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 9 ноября 2016, 17:45

      Удивительно!
      А игры сборной на ЧЕ разве этого не показали?
      А количество забитых мячей на количество проведённых игр-статистика игрока атаки-разве ничего не значат?
      Он не пустышка, а посредственность уровня "Амкара", "Урала" или "Тосно".

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      Рейтинг: +3412

      APchelov > +50/-50 9 ноября 2016, 18:29

      А вот Тосно попрошу не касаться

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      Рейтинг: +300

      Zeff > APchelov 9 ноября 2016, 23:03

      Да и Амкар неплох.

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 9 ноября 2016, 17:43

      Кокорин на тренировках показывает как он умеет играть, а в матчах у него ничего не получается (или он не хочет чтобы получалось). Ловчев прав в том, что Кокорину надо прибавлять и не жалеть себя, а это очень трудно, когда по 3 млн иностранных денег получаешь.... При любом раскладе ты в шоколаде, и неважно грамотный ты человек или неуч...

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 ноября 2016, 17:38

      Не это главное... Главное, что Кокорину теперь журналисты объяснили, что "Муму" написал не Лермонтов ... :-)))) Ну а кто написал, не сказали... До следующего интервью... Чтобы научился пользоваться хотя бы "поисковиками"... :-))))

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      Рейтинг: +300

      Zeff > cska-62 9 ноября 2016, 22:59

      Я думаю, он покемонов ловит. Пускай.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Zeff 10 ноября 2016, 02:10

      Главное, чтоб не в Храме! :-)))

      0
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