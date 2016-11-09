Гаджиев: «Амкару» выгодно, чтобы Джикия играл за Россию»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев признался, что рад выбору защитника своей команды Георгия Джикии в пользу сборной России.

«Никакого особого напутствия «на дорожку» не было. Когда Станислав позвонил, я с игроком поговорил. Жоре сразу сказал: тебя хотят видеть в сборной. До этого был еще один подобный разговор. Его ведь хотела пригласить играть грузинская федерация футбола. Словом, этой осенью решался вопрос – будет молодой парень играть за Россию или нет.

Нам, конечно, выгодно, чтобы Жора играл за Россию. Это логично хотя бы потому, что здесь он вырос как футболист, прошел нашу школу. Ну а второй момент – лимит. Если бы он выбрал Грузию, могли возникнуть проблемы в стартовом составе «Амкара». С другой стороны, отказать родине предков не так-то просто. Привязанность к Грузии у Джикии есть», – рассказал Гаджиев.

Напомним, что Джикия получил первый вызов в сборную России на товарищеские матчи против Катара и Румынии.