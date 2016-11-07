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  • Будогосский: «Сергей Иванов – арбитр ФИФА, он не должен сидеть без работы»

Будогосский: «Сергей Иванов – арбитр ФИФА, он не должен сидеть без работы»

7 ноября 2016, 13:46
5

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что назначение арбитра Сергея Иванова на матч 21-го тура ФНЛ между «Факелом» и «Луч-Энергией» не стоит рассматривать как реабилитацию судьи. При этом, по словам руководителя, арбитр ФИФА не должен оставаться без работы.

Напомним, Иванов был временно отстранен от обслуживания игр РФПЛ после поединка девятого тура «Зенит»«Спартак» (4:2), вызвавшего волну общественного возмущения.

«Реабилитирован ли Иванов? Он же не преступник, чтобы его реабилитировать. Арбитр ФИФА, который входит в группу судей, потенциально пригодных для участия в чемпионате мира, должен просто так сидеть? Нет, конечно. Иванов должен работать. Если футболист плохо играет, то его переводят в дубль. Если арбитр допускает ошибки в РФПЛ, он все равно будет судить, но уже в ФНЛ.

Если и там судья продолжит ошибаться, то опустится еще ниже. Такой порядок установлен с 2011 года. А что касается «Спартака», который просил отстранить Иванова до конца сезона, то существует порядок, согласно которому клубы не могут вмешиваться в назначение арбитров», – сказал Будогосский.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Иванов Cергей
Комментарии (5)
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DonBombardir
1478522532
"Арбитр ФИФА, который входит в группу судей, потенциально пригодных для участия в чемпионате мира, должен просто так сидеть? Нет, конечно." - Арбитр ФИФА, который входит в группу судей, потенциально пригодных для участия в чемпионате мира, ДОЛЖЕН ТАК СУДИТЬ? НЕТ, КОНЕЧНО.
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nik55
1478522599
пусть мячи подает - бомжам игру слил--кто на очереди
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momwig_
1478523358
Не может сидеть - пусть лежит. Но без работы. Вор должен сидеть в тюрьме©
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Диктор
1478525209
Ну да-пусть и дальше берет взятки.
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radga
1478529360
Цитирую - "Если арбитр допускает ошибки в РФПЛ, он все равно будет судить, но уже в ФНЛ." Если он допускает ошибки и ФНЛ - то предложите ему работу по зачистке футбольных полей от снега - работа как раз для него. На большее он не способен.
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