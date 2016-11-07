Будогосский: «Сергей Иванов – арбитр ФИФА, он не должен сидеть без работы»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что назначение арбитра Сергея Иванова на матч 21-го тура ФНЛ между «Факелом» и «Луч-Энергией» не стоит рассматривать как реабилитацию судьи. При этом, по словам руководителя, арбитр ФИФА не должен оставаться без работы.

Напомним, Иванов был временно отстранен от обслуживания игр РФПЛ после поединка девятого тура «Зенит» – «Спартак» (4:2), вызвавшего волну общественного возмущения.

«Реабилитирован ли Иванов? Он же не преступник, чтобы его реабилитировать. Арбитр ФИФА, который входит в группу судей, потенциально пригодных для участия в чемпионате мира, должен просто так сидеть? Нет, конечно. Иванов должен работать. Если футболист плохо играет, то его переводят в дубль. Если арбитр допускает ошибки в РФПЛ, он все равно будет судить, но уже в ФНЛ.

Если и там судья продолжит ошибаться, то опустится еще ниже. Такой порядок установлен с 2011 года. А что касается «Спартака», который просил отстранить Иванова до конца сезона, то существует порядок, согласно которому клубы не могут вмешиваться в назначение арбитров», – сказал Будогосский.