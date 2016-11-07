Защитник «Амкара» Занев считает, что Фернандес сам шел на пенальти

Защитник «Амкара» Петар Занев поделился эмоциями от матча 13-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:2). Напомним, один из мячей армейцы забили после пенальти, который был назначен после нарушения болгарина на Марио Фернандесе.
– Не были удивлены двум забитым голам в такой короткий промежуток?
– Сегодня игра у нас получалась. Были хорошие пространства для контратак, чем мы пользовались. Нетипично для нас, что пропустили 2 гола.
– Перед матчем вы шли почти вровень с ЦСКА, могли их обогнать. Это играло какую-то роль?
– Сейчас мы не думаем о таблице, играем каждую игру отдельно, стараемся показать хорошую игру, набирать очки. А в конце чемпионата увидим, где будем.
– Вы пропускаете мало, ругался ли тренер в связи с двумя пропущенными в 1-м тайме мячами?
– Конечно, обидно. На повторе я посмотрел, что Фернандес шел на пенальти, он сам упал, без соприкосновения. Я почувствовал ногу уже когда упал. Но судья так увидел. Не знаю, если бы не было этого пенальти, может игра по-другому бы пошла. Второй гол мы пропустили за минуту до перерыва. Это футбол. Получилась хорошая игра для болельщиков.
– Согласны, что сегодня голов было больше, чем моментов?
– Да, это так.
– Прошлогодний ЦСКА и нынешний – это две разные команды или нет?
– Видно, что сейчас в ЦСКА небольшие проблемы, негативные результаты. Игрокам наверняка неприятна эта ситуация. Но они лучше знают, у них есть хороший тренер. Они исправятся, чемпионат длинный.
– Будете отмечать ничью или грустить по поводу двух потерянных очков?
– Когда на выезде играешь, очко в копилку. Мы довольны.
– То есть сродни победе?
– Конечно, победа лучше, но не забываем, что играли на выезде.