Исмаэль назначен на пост главного тренера «Вольфсбурга»

Исполняющий обязанности главного тренера «Вольфсбурга» Валерьен Исмаэль стал полноценным наставником немецкого клуба. Напомним, 41-летний специалист, ранее тренировавший молодежную команду «волков», занял данную должность после увольнения Дитера Хекинга в середине октября. С клубом француз провел в Бундеслиге четыре матча, два из которых выиграл.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Вольфсбурга» претендует бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который недавно возглавил китайский «Шанхай СИПГ».