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    Ташуев считает, что «Терек» одержит победу в матче против «Зенита»

    Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев выразил мнение, что «Терек» в матче 13-го тура РФПЛ одержит победу над «Зенитом». По мнению специалиста, грозненский клуб может воспользоваться усталостью соперника после участия в Лиге Европы.

    «Мне кажется, «Терек» победит, потому что будет играть при своих болельщиках, на своем стадионе в привычной атмосфере. Тем более, он провел удачные матчи, сейчас идет в первой четверке, турнирные задачи высокие. А «Зенит» приедет в гости к «Тереку» после Лиги Европы», – сказал Ташуев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2016 12:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +59

      jonikSPMSK 6 ноября 2016, 15:31

      если терек с первых минут пойдет в перед то в худшем ничья, но если будет в обороне то бомжы пройдутся даже не посмотрят

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 6 ноября 2016, 15:01

      У Зенита есть кем усилить игру, скамейка достаточно хорошая. Думаю Зенит выиграет, хотя игра будет тяжёлой.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > woyser 6 ноября 2016, 18:47

      Зря ты так думаешь.

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Диктор 7 ноября 2016, 15:09

      А чё ты в натуре раньше об этом не написал? А? После мачта и я так уже подумал. Уникум мля...

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 6 ноября 2016, 14:31

      всем интересной игры, честной борьбы и пусть победит сильнейший вне зависимости от моих предпочтений. потому что, если скажу, за кого болею, фаны других команд начнут ставить мне минусы)

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Йогурт Мэн 6 ноября 2016, 14:57

      Концовка вашего эпоса улыбнула))

      0
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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural 6 ноября 2016, 13:23

      Зеня уверенно возьмет 3 очка

      -1
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Zenit_EKB_Ural 6 ноября 2016, 14:58

      Не думаю, что уверенно, но возьмёт)

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Zenit_EKB_Ural 6 ноября 2016, 18:48

      Где твои три очка???????

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 ноября 2016, 13:16

      Твои слова,да Богу в уши бы.Хотя думаю дома,Терек имеет все шансы.Буду болеть за вас.

      0
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 6 ноября 2016, 13:14

      Судья предстоящего матча не родственник ему?

      -3
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