АПЛ. «Арсенал» продлил безвыигрышную серию с «Тоттенхэмом» до пяти матчей

В матче 11-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» – 1:1. Отметим, что «канониры» в лондонском дерби против «шпор» не могут победить уже на протяжении пяти последних матчей чемпионата Англии (четыре ничьих и одно поражение).

Отметим, что после данного результата обе команды остались на прежних местах в турнирной таблице: «Арсенал» – на третьем, «Тоттенхэм» – на пятом.

Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

Арсенал – Тоттенхэм – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Виммер, 42 (в свои ворота); 1:1 – Кейн, 51 (с пенальти).

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