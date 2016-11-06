АПЛ. «Арсенал» продлил безвыигрышную серию с «Тоттенхэмом» до пяти матчей

В матче 11-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» – 1:1. Отметим, что «канониры» в лондонском дерби против «шпор» не могут победить уже на протяжении пяти последних матчей чемпионата Англии (четыре ничьих и одно поражение).
Отметим, что после данного результата обе команды остались на прежних местах в турнирной таблице: «Арсенал» – на третьем, «Тоттенхэм» – на пятом.
Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур
Арсенал – Тоттенхэм – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Виммер, 42 (в свои ворота); 1:1 – Кейн, 51 (с пенальти).
Источник: Бомбардир.ру