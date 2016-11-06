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Судьи
Главный судья:
Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн)
Материалы

Арсенал - Тоттенхэм

06.11.2016, Воскресенье, 15:00 мск Лондон, стадион Эмирейтс Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Премьер-лига, 11 тур Арсенал - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
5 марта, суббота 15:45 Тоттенхэм 2:2 Арсенал
12 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Арсенал 1:1 Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
1/16 финала
23 сентября, среда 21:45 Тоттенхэм 1:2 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 15:45 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
6 тур
27 сентября, суббота 20:30 Арсенал 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 0:1 Арсенал
3 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Арсенал 1:0 Тоттенхэм
Англия. Кубок (2013/2014)
3 раунд
4 января, суббота 21:15 Арсенал 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
3 марта, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
12 тур
17 ноября, суббота 16:45 Арсенал 5:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
26 февраля, воскресенье 17:30 Арсенал 5:2 Тоттенхэм
7 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
28 тур
20 апреля, среда 22:45 Тоттенхэм 3:3 Арсенал
14 тур
20 ноября, суббота 15:45 Арсенал 2:3 Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
3-й раунд,
21 сентября, вторник 22:45 Тоттенхэм 1:4 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
34 тур
14 апреля, среда 23:00 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
11 тур
31 октября, суббота 15:45 Арсенал 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
25 тур
8 февраля, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 0:0 Арсенал
10 тур
29 октября, среда 23:00 Арсенал 4:4 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
18 тур
22 декабря, суббота 15:45 Арсенал 2:1 Тоттенхэм
6 тур
15 сентября, суббота 16:30 Тоттенхэм 1:3 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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