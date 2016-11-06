Цаллагов: «Нам опять не повезло – проморгали момент»

Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов рассказал о том, каким для его команды выдался матч 13-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:2).

«Игра была интересной, но результат для нас неважный. В будущее я смотрю с оптимизмом. Мы тратим много усилий, чтобы забить голы, и так легко пропускаем… Нам не везет, но фарт нужно заслужить, а его можно заслужить только работой.

Честно говоря, я не задумывался над всяческими «подковерными» играми. У нас есть определенные задачи, существуют трудности, и на каждую игру мы выходим, чтобы их решать и преодолевать. Сегодня выходили с мыслью о победе над конкурентом, мы были близки к тому, чтобы выиграть, но нам опять не повезло – проморгали момент.

Удача – это субъективная вещь. Везет тому, кто везет. Где-то нам не хватило мастерства, где-то – сыгранности. Тренер посмотрит нашу игру, мы разберeм ошибки и сделаем правильные выводы», — сказал футболист.