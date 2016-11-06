Парфенов: «Дорожим каждым нашим игроком»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов доволен игрой своей команды в матче 20-го тура ФНЛ против «Сибири» (3:0).

«В первом тайме допустили много ошибок из-за огромного желания забить. После перерыва успокоились, ребята правильно сыграли, выполнили, что от них требовалось, и забили голы. Огромная заслуга и наших болельщиков, которые в такую погоду поддержали команду.

Мы дали сыграть нескольким футболистам, которые редко выходили в стартовом составе. Дорожим каждым нашим игроком», – сказал Парфенов.

Напомним, что по итогам 20-ти туров «Тосно» идет на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Динамо» на три очка.