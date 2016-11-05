Радимов: «Не я открывал «Зенит-2». Скажут закрыть – закроем»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о высказывании наставника «Зенита» Мирчи Луческу, который считает, что фарм-клуб сине-бело-голубых стоит закрыть.

– После высказывания Луческу эмоции как-то улеглись? Было ли это дополнительной мотивацией выйти и доказать, что «Зенит-2» важен и имеет право на существование?

– Не я эту команду открывал и не мне ее закрывать. Высказывания главного тренера – кто такой я, и кто такой Луческу? Сколько тренировал он, и сколько я тренирую? Скажут закрыть – закроем. Единственно, что я могу сказать: за те три с половиной года, которые мы тренируем эту команду, я могу назвать кучу положительных примеров, которые помогли тому или другому футболисту.