Сампаоли: «Мне ближе Гвардиола, чем Энрике»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли перед матчем 11-го тура Примеры против «Барселоны» сравнил игру каталонцев под руководством Луиса Энрике с их стилем при Хосепе Гвардиоле.

«Сейчас «Барселона» уже не та команда, которая так много внимания уделяла владению мячом. Они играют в более прямолинейный футбол, направленный на тройку нападения.

И Гвардиола, и Энрике – великие тренеры, входящие в число лучших в мире. Мне ближе Гвардиола, потому что сейчас «Барселона» играет более прямолинейно», – сказал Сампаоли.

Матч «Севилья» – «Барселона» состоится в воскресенье, 6 ноября, начало – в 22:45 по московскому времени.