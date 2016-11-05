Тихонов: «Енисей» летел на игру с «Динамо» 4,5 часа, а в итоге получил гол из метрового офсайда»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал ничейный результат в выездной встрече 20-го тура ФНЛ с «Динамо» (2:2). По мнению специалиста, судья матча Алексей Сухой допустил грубую ошибку, засчитав гол бело-голубых, забитый из явного положения «вне игры».

«По статистике «Динамо» много пропустило со стандартов, показывали ребятам, как это выглядит. Акцентировали внимание на этом моменте, что нужно точные подачи делать, доигрывать до конца каждый стандарт. Мы выглядели довольно неплохо и в целом по игре.

Наша задача? Показывать красивый, хороший футбол. Задачи стоят у «Динамо», «Тосно», «Кубани» и «Мордовии». А если в наши ворота будут засчитывать такие голы, как второй сегодня… Для чего мы летим сюда четыре с половиной часа, тренируемся, готовимся? Я понимаю, что человек может не заметить, но тут игрок в метровом офсайде стоял. Я не говорю, что это обязательно предвзято, но все это влияет на результат, на положение в таблице.

Сегодня играли примерно равные команды. «Динамо» было агрессивно, они дома играли, но не считаю, что мы им в футболе уступили. Хочу пожелать «Динамо» возвращения в элиту. Мы все всегда болели за «Динамо», переживали, это великий наш клуб. Хочу пожелать и команде, и особенно болельщикам терпения. Думаю, они вернутся в РФПЛ по итогам этого сезона», – сказал Тихонов.