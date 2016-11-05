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    Брызгалов: «После прихода Аленичева в «Спартак» меня без объяснения отправили во вторую команду»

    Защитник «Терека» Сергей Брызгалов, перешедший в грозненский клуб летом нынешнего года из «Спартака», рассказал о причинах ухода из стана красно-белых. По его словам, экс-главный тренер столичной команды Дмитрий Аленичев не слишком жаловал молодых игроков своим общением.

    – Вы покинули «Спартак» свободным агентом. Разговоры о новом контракте были?

    – Да, велись переговоры, но не срослось, в общем.

    – Решение оставить Дмитрия Аленичева на посту главного тренера повлияло на ваш уход?

    – Когда он пришел в команду и провел сборы, меня без объяснения причин отправили в «Спартак-2». Я не расстроился, работал. Хочу поблагодарить за доверие Евгения Бушманова, он постоянно меня поддерживал.

    Зимой меня привлекли к тренировкам с основой, я провел с ней третий сбор. После и Дмитрий Анатольевич доверил мне шесть игр во втором круге за главную команду, но все равно остался осадок. Главный тренер игроков видит, но сесть и поговорить с футболистом – это не трудно.

    – Он не общался с молодыми игроками?

    – Молодой футболист или нет – с ним нужно разговаривать, в команде все равны, все приносят результат. Не знаю, как с другими, но со мной лично он не говорил. Я читал интервью Дениса Давыдова – с ним он общался. Когда меня перевели во вторую команду, мне никто ничего не сказал. Лучше объяснить, чем просто промолчать.

    – Аленичев много внимания уделял «Спартаку-2», молодежной команде?

    – Да, часто бывал на матчах. Если он не мог приехать, был кто-то из тренерского штаба.

    – В раздевалку заходил после игр?

    – Сколько я провел домашних матчей за «Спартак-2» – такого не было.

    – Его уход после позорного вылета из Лиги Европы – правильное решение?

    – «Спартак» делал ставку на попадание в групповой этап. Аленичев понимал всю ответственность и вину за поражение от АЕКа. Плюс, наверно, повлиял разговор с Леонидом Федуном, акционерами клуба.

    – Владимир Обухов после новости об отставке на своей странице в Instagram разместил пост: фото главного героя сериала «Физрук» и подпись «свершилось». Что означает этот поступок?

    – Может, держит обиду на Аленичева за то, что тот не давал ему шанса, ни разу не привлек к тренировочному процессу. Хотя на тот момент Володя считался лидером «Спартака-2», был одним из лучших бомбардиров.

    – Лидерство красно-белых в Премьер-лиге – полностью заслуга Массимо Карерры?

    – «Спартак» – это все-таки уже команда Карерры. Читаю интервью футболистов, они говорят, что он привнес эмоции, стало больше тактики и физики – все это дает результат.

    – Как считаете, «Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне?

    – Об этом всегда много разговоров. Если в чемпионате идут хорошо – значит все в команде порядке, в том числе и микроклимат. Сами игроки не особо комментируют возможное чемпионство. Бывало, что «Спартак» шел хорошо, а потом случались провалы.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.11.2016 12:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 5 ноября 2016, 23:02

      зря сейчас говорить об этом. просто работай и приноси пользу своей команде и будеть тебе хорошо плюсь и клубу. удачи Тереку и вместе сним Брызгалову на футболных полях!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 5 ноября 2016, 13:48

      Некрасиво с его стороны.. Авторитет Аленичева в футболе - несравнимо выше какого то Брызгалова.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 13:06

      Никому не нужное ковыряние в мусорной урне.

      5
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