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    Петраков: «В матче со «Спартаком» нужно уделить внимание Ананидзе, Промесу и Зе Луишу»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков в эфире передачи «НБФ» поделился ожиданиями накануне матча 13-го тура РФПЛ против «Спартака».

    «Минус 10 для Сибири – это нормально. Вы же знаете, в каком регионе мы живем. Для россиян из «Спартака», наверное, это будет нормально. А для ребят из Голландии или Бразилии это будет в диковинку. Посмотрим. Я не могу сказать, что погодные условия должны влиять на содержание игры. Футболист, который является профессионалом, должен играть в любых условиях», – сказал Петраков.

    Также специалист отметил в составе соперника Джано Ананидзе, Зе Луиша и Квинси Промеса, который не примет участия в игре.

    «Думаем над тем, как и играть. Планируем перестроить схему игры по сравнению с матчем против «Зенита». Конечно, нужно уделить внимание Ананидзе, Промесу и Зе Луишу. На теоретическом занятии будем об этом говорить. Можно поставить и десять защитников. Но если они не будут отбирать мячи, то результата это не принесет. Защитники должны играть дисциплинированно с такими игроками».

    Кроме того, Петраков назвал противостояние со «Спартаком» принципиальным для себя.

    «Вы знаете мое отношение к «Спартаку». Со времен моей молодости, когда мы с «Торпедо» удачно играли против «Спартака», для меня этот матч остается принципиальным. В каком бы клубе я ни работал. Завтрашняя встреча не станет исключением. Для меня это большой раздражитель».

    Матч «Томь» – «Спартак» состоится в субботу, 5 ноября. Начало – в 11:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2016 22:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +364

      neofizer 5 ноября 2016, 09:49

      удачи томским!

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 5 ноября 2016, 07:54

      в свое время классный спец ..был.. погодка что надо - 12 С! в такую надо всех зарубеж гнать играть на нейтрал пооля Мудко!!

      0
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 5 ноября 2016, 00:29

      да нормальная погода лишь бы снегом не завалило футболистов и газон чтобы был в хорошем состоянии ниче давным давно играли и при -20 никто не жаловался

      0
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 4 ноября 2016, 22:40

      "Футболист, который является профессионалом, должен играть в любых условиях"

      Бред полнейший! От условий напрямую зависит качество футбола. А зимой на улице при -10 обычно играют в хоккей!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 22:17

      Удивительно, что Петраков не вспомнил о своей неприязни к красному (спартаковскому) цвету.

      -2
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