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«Реал», прежде чем назначить Зидана, рассматривал кандидатуру Венгера

4 ноября 2016, 17:46
9

Мадридский «Реал» перед назначением Зинедина Зидана рассматривал кандидатуру Арсена Венгера. Руководство испанского клуба общалось с французским специалистом, но он решил остаться верным своему нынешнему клубу – лондонскому «Арсеналу». Сообщается, что представители «Реала» дважды приглашали его в команду, но каждый раз тренер отвечал отказом.

Также сообщается, что в случае неудачи Зидана президент клуба Флорентино Перес был готов вновь провести переговоры с Венгером, но победа в Лиге чемпионов убедила Переса, что нужно продолжить работу с нынешним тренером.

Источник: Daily Mail
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Арсенал Венгер Арсен Зидан Зинедин Перес Флорентино
Комментарии (9)
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Aztec58
1478272191
Рассматривал кандидатуру Венгера (когда?), прежде чем (что сделать?) назначитЬ (неопределённая форма глагола) Зидана. Блин, в очередной раз вопрошаю, ага, новостной редактор перебрался из ближнего зарубежья?
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Аскорбин
1478276319
Такой команде как Реал,тренер не нужен,они и без лысого знают что делать на поле.
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Kybik-Pybik
1478277099
Походу Перес хотел бабла поднять: поставить на то что Реал займет 4-е место в Примере.
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x-x-x-x-x
1478280067
ну и что?
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ruverzema29rus
1478322954
губу закатайте
Ответить
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