«Реал», прежде чем назначить Зидана, рассматривал кандидатуру Венгера

Мадридский «Реал» перед назначением Зинедина Зидана рассматривал кандидатуру Арсена Венгера. Руководство испанского клуба общалось с французским специалистом, но он решил остаться верным своему нынешнему клубу – лондонскому «Арсеналу». Сообщается, что представители «Реала» дважды приглашали его в команду, но каждый раз тренер отвечал отказом.

Также сообщается, что в случае неудачи Зидана президент клуба Флорентино Перес был готов вновь провести переговоры с Венгером, но победа в Лиге чемпионов убедила Переса, что нужно продолжить работу с нынешним тренером.