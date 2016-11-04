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    Контракт Скрипченко с «Крыльями Советов» рассчитан до конца сезона

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что клуб успел заявить Вадима Скрипченко, но пока только как исполняющего обязанности главного тренера. Напомним, специалист вчера возглавил самарскую команду, придя на смену бельгийцу Франку Веркаутерену.

    «Контракт рассчитан до конца сезона. Скрипченко успели заявить, но пока что как тренера. Добавили письмо, в котором сказано, что он будет исполнять обязанности главного тренера, потому что с Франком расторжение пока не подписано – мы ведем с ним диалог. По регламенту, пока не отзаявлен один, второго главного тренера заявить не можем. Но де-факто главный тренер Скрипченко, он будет на скамейке», – сказал Шашков.

    Источник: ТАСС

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    04.11.2016 14:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 4 ноября 2016, 15:51

      Де факто мы на пути в низшую лигу. Дело, как я понимаю, не в тренере, а в рукоыодстве клуба. Иначе я не могу объяснить стабилно хреновую игру команды с разными тренерами. Был у нас и Слуцкий, который после нас привёл ЦСКА к чемпионству. Нет в команде стремления к победе, желания бороться до конца, как Ростов, например, или Амкар.

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      Рейтинг: +675

      life85 > Sviro 4 ноября 2016, 17:28

      Просто возможности и задачи разные . Надеюсь смена тренера встряхнёт вашу команду и Самара останется в РФПЛ .

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