Лига Европы. «Саутгемптон» одержал волевую победу над «Интером», «Спарта» была сильнее «Хапоэля»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Интер» в гостях уступил «Саутгемптону» со счетом 1:2 и с тремя очками расположился на последнем месте в турнирной таблице.

В другой встрече «Спарта» оказалась сильнее «Хапоэля» – 2:0. Благодаря этой победе чешский клуб набрал девять очков и единолично возглавил квартер К.

Лига Европы. Групповой этап. Группа К. 4-й тур

Саутгемптон (Англия) – Интер (Италия) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Икарди, 33; 1:1 – ван Дейк, 64; 2:1 – Нагатомо, 70 (в свои ворота).

Спарта (Чехия) – Хапоэль (Израиль) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Биттон, 23 (в свои ворота); 2:0 – Лафата, 38.

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