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  • Симеоне, Клопп и Зидан — среди номинантов премии «Лучший мужской тренер» года

Симеоне, Клопп и Зидан — среди номинантов премии «Лучший мужской тренер» года

2 ноября 2016, 16:56
4

Международная федерация футбола огласила список из 10 специалистов, претендующих на звание «Лучший мужской тренер» 2016 года. В данном перечне четыре тренера работают в АПЛ. В голосовании по определению победителя номинации будут участвовать капитаны и главные тренеры национальных команд по всему миру, а также простые болельщики посредством онлайн-голосования.

Список претендентов:
Крис Коулман (сборная Уэльса),
Дидье Дешам (сборная Франции),
Хосеп Гвардиола («Бавария»/«Манчестер Сити»),
Юрген Клопп («Ливерпуль»),
Луис Энрике («Барселона»),
Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»),
Клаудио Раньери («Лестер Сити»),
Фернанду Сантуш (сборная Португалии),
Диего Симеоне («Атлетико»),
Зинедин Зидан («Реал»).

Источник: ФИФА
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Ливерпуль Атлетико Реал Клопп Юрген Симеоне Диего Зидан Зинедин
Комментарии (4)
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Raxor
1478095446
ну за ушедший год можно дать раньери
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Schicko_008
1478103481
Здесь может быть только один победитель - Раньери! Других быть просто не может.
Ответить
Dammit
1478110315
Раньери, безусловно, какие ещё могут быть варианты.
Ответить
uda
1478333666
1 - Раньери 2 - Зидан 3 - Симеоне
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