Симеоне, Клопп и Зидан — среди номинантов премии «Лучший мужской тренер» года

Международная федерация футбола огласила список из 10 специалистов, претендующих на звание «Лучший мужской тренер» 2016 года. В данном перечне четыре тренера работают в АПЛ. В голосовании по определению победителя номинации будут участвовать капитаны и главные тренеры национальных команд по всему миру, а также простые болельщики посредством онлайн-голосования.
Список претендентов:
Крис Коулман (сборная Уэльса),
Дидье Дешам (сборная Франции),
Хосеп Гвардиола («Бавария»/«Манчестер Сити»),
Юрген Клопп («Ливерпуль»),
Луис Энрике («Барселона»),
Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»),
Клаудио Раньери («Лестер Сити»),
Фернанду Сантуш (сборная Португалии),
Диего Симеоне («Атлетико»),
Зинедин Зидан («Реал»).
Источник: ФИФА