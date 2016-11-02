Симеоне, Клопп и Зидан — среди номинантов премии «Лучший мужской тренер» года

Международная федерация футбола огласила список из 10 специалистов, претендующих на звание «Лучший мужской тренер» 2016 года. В данном перечне четыре тренера работают в АПЛ. В голосовании по определению победителя номинации будут участвовать капитаны и главные тренеры национальных команд по всему миру, а также простые болельщики посредством онлайн-голосования.

Список претендентов:

Крис Коулман (сборная Уэльса),

Дидье Дешам (сборная Франции),

Хосеп Гвардиола («Бавария»/«Манчестер Сити»),

Юрген Клопп («Ливерпуль»),

Луис Энрике («Барселона»),

Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»),

Клаудио Раньери («Лестер Сити»),

Фернанду Сантуш (сборная Португалии),

Диего Симеоне («Атлетико»),

Зинедин Зидан («Реал»).