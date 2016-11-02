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    Селюк вступился за Слуцкого

    Агент форварда ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк заступился за главного тренера армейцев Леонида Слуцкого, которого активно критикуют болельщики за неудовлетворительные результаты в последних матчах.

    «Удивляет, что в локальных неудачах армейцев сейчас все винят Траоре и Слуцкого. Как просто: вот козлы отпущения, есть кого ругать. Хотя еще полгода назад все облизывали Слуцкого. «Леонид Викторович, вы подняли нашу сборную со дна на чемпионат Европы», его звали в передачу «Что? Где? Когда?», его хвалили. А теперь такая резкая смена мнений.

    Вспомните, как «Лион» долгое время был гегемоном во Франции, потом начал возведение новой арены, появились проблемы с деньгами, и команда ушла из лидирующей группы. Но сейчас возвращает свои позиции. К тому же в ЦСКА приходит время, когда начинается смена поколений. Такое впечатление, что некоторых игроков костяка ЦСКА подбирал еще Павел Федорович Садырин, царствие ему небесное!» – сказал он.

    Источник: Спортфакт

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    02.11.2016 09:25
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 2 ноября 2016, 16:49

      Верю в Слуцкого ))) будет и на нашей улице праздник, как говорится ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      SquazzaDew 2 ноября 2016, 12:10

      Ууу, вылез и тут, голубь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 2 ноября 2016, 11:04

      Идет травля завистниками его успехов. Послушайте Газика по телевизору (обливает грязью) и прочитайте его высказавания (здесь игроки виноваты). Выполняется заказ. А болельщики наши за кружку пива и кричалки организуюти обращения подпишут. Удачи Слуцкому.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 2 ноября 2016, 10:50

      вот кони ТУПЫЕ человек столько для клуба сделал ам теперь его крайним сделали

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2524

      Чермындыр > grand-igor 2 ноября 2016, 11:03

      Тупые те, кто не понимают, что Слуц ко всем этим чемпионствам имеет косвенное отношение

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Чермындыр 2 ноября 2016, 12:29

      Ага Гинер всё купил или гений Березуцкого помог!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor > Чермындыр 2 ноября 2016, 14:06

      ЦСКА-команда старперов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 ноября 2016, 10:50

      Селюк-защитник оскорбленных

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +442

      PFC CSKA MOSCOW 2 ноября 2016, 10:26

      Каждую осень в ЦСКА такое происходит, уныние в чемпионате, позор в ЛЧ, но весной каким-то немыслимым образом начинают набирать очки
      При всех травмах и отсутствии нападения в тройке не финише команда будет
      Про трусливую тактику молчу, пусть её обсуждают "эксперты"
      Но сегодня победа Монако

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +8121

      nik55 2 ноября 2016, 09:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хвалили его одни дураки--он никогда не будет топ-тренер

      -6
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      Рейтинг: +364

      neofizer 2 ноября 2016, 09:42

      в точку!

      -1
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 2 ноября 2016, 09:41

      Облизывали не все, а журналюги. Передач наснимали, какой то "Футбол Слуцкого периода" придумали, трепачи. Крайнего у нас всегда любят найти, фанаты решили - пусть это будет Слуцкий. А он делает все, что может, только в составе команды не звезды из европейских топ-клубов. Так что выше жопы не прыгнешь и нечего все на тренера валить...

      1
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр > alexandr1205 2 ноября 2016, 10:48

      У Бердыева тоже звезд нет, в Ростове проблемы с деньгами гораздо хуже, чем в ЦСКА. Но там видна тренерская рука - Бекиич гнет свою линию. Да нет успеха в Европе, но никто не упрекнет его ребят в отсутствии желания и трусости. А Леня руководит по принципу - есть хорошие игроки, добьемся успеха в ЧР, нет - ну а что вы на меня ругаетесь, я не виноват, что с плохими игроками не могу результат показать. При этом в Европе обсер у Слуца вне зависимости от качества "подручного материала". Так что не надо насчет выше жопы не прыгнешь - прыгают люди

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Чермындыр 2 ноября 2016, 16:22

      Не пиши чушь про Слуцкого..........а что ты знаешь о проблемах ЦСКА , ТРЕПАЧЬ...... Бекиич твой добился успеха с Рубином когда там отличные и перспективные ребята были . А что Ростов , стал вторым на фоне проблем и не поняток у таких клубов как , Спартак , Зенит , Динамо , Краснодар , Рубин..........

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