Коке: «Ростов» был сложным соперником для «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке уверен, что «Ростов» – достойный участник Лиги чемпионов. Такое заявление футболист сделал после домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором «матрасники» обыграли ростовчан со счетом 2:1.

«Если «Ростов» играет в Лиге чемпионов, значит, есть за что. Ростовчане были сложным соперником для «Атлетико» в этих двух матчах. В текущем сезоне у «Атлетико» больше вариантов игры в атаке. В прошлом сезоне их также было немало, но сейчас у нас их больше», – сказал он.