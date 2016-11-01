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    Уткин: «Матч «Урал» – «Терек» кроме как договорным назвать нельзя»

    Комментатор и колумнист Василий Уткин считает, что поединок 12-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Тереком» (1:4) являлся договорным. Напомним, после воскресной встречи подал в отставку главный тренер екатеринбуржцев Вадим Скрипченко. Впрочем, сам специалист, равно как и руководство уральского клуба, отмечали, что эти два события не связаны между собой.

    «Сыгранный в воскресенье матч «Урал» – «Терек» я считаю договорным. Все, что мне известно о договорных матчах, в ярко выраженной форме прослеживается в этом матче. Я перечислю.

    У меня сложилось четкое представление, что в этом матче отсутствовала спортивная борьба. Во всяком случае в ключевых эпизодах этой игры, приведших к забитым мячам. Я посмотрел игру на всякий случай еще раз и своего мнения не изменил. Известно о резком падении букмекерских котировок по ходу матча. Ни у одной букмекерской компании нет экспертов, которые оценивают честность матча по действиям футболистов на поле в режиме онлайн. Котировки обрушиваются только в том случае, если где-то вдруг ставятся большие деньги на определенный результат.

    Но договорным этот матч назвать почему-то нельзя. Обязательно последуют обвинения в клевете и судебный иск. В лучшем случае история этим ограничится. Это несправедливо. Матч договорной, и хватит изощряться в синонимах! Если у меня нет права назвать матч договорным, значит, у меня нет права называть вещи своими именами.

    Мне скажут: где доказательства? Отвечаю: я перечислил выше. Других нет. Но важно, что никто у меня других требовать и не вправе. Что такое договорный матч и как порой осуществляется сговор – мы знаем. Например, два человека поговорили по телефону. Как я, журналист, могу представить доказательства в этом случае? Не могу, я не спецслужба, мне никто не даст права на прослушку, и правильно сделает этот никто.

    Складывается ситуация, когда все вокруг могут назвать матч «договорняком», а я нет. Тысячи людей, в том числе в соцсетях через подтвержденные, неанонимные аккаунты, могут, а я, журналист, – нет. Я должен поискать синонимы. Назвать матч странным, сомнительным, как-нибудь еще.

    Матч «Урал» – «Терек» – договорной. Договорной. Договорной. Нет другого слова в русском языке, чтобы это назвать. Чтобы описать свои впечатления. Если я неправ, я принесу извинения и заплачу штраф. По суду.

    Все еще ведь «Терек» боятся. Да, есть основания. Для страха есть. Но я читал недавно про Рамзана Кадырова, что его задел комментарий одного парня в Instagram, журналиста (Эчмаев, кажется, его фамилия). Рамзан позвонил, задал свои вопросы, люди нормально поговорили. Я знаю, что это правдивая история. Есть такое свойство людей – они встречаются, созваниваются и разговаривают друг с другом… О футболе, например. Не нужно ничего бояться», – написал Уткин на своей странице в Facebook.

    Источник: Facebook.com

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    01.11.2016 18:17
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 ноября 2016, 16:44

      Вася прав!!! Смотрел игру два раза, остались одни подозрения.

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 2 ноября 2016, 01:22

      Шапка-невидимка, или почему журавли и утки улетают на юг.

      На дворе нынче осень, а обострения заболеваний психологического характера, как правило, происходят весной и осенью. Поэтому, сложно сказать, заказной ли характер носит истерика вокруг «Терека», или это диагноз. Но, как говорил папа Дяди Федора из мультфильма «Простоквашино», «с ума поодиночке сходят, это только гриппом все вместе болеют». Очевидно, что есть категория людей, которым не нравится высокое место «Терека» в турнирной таблице. После 12 тура грозненцы набрали количество очков, которое позволяет находиться в зоне еврокубков. Данные товарищи еще не пришли в себя после прошлогоднего прорыва «Ростова», который оказался в Лиге Чемпионов.

      В свое время, у автора данных строк был знакомый в одном из популярных онлайн-СМИ. То СМИ было общей направленности, а спорт — лишь одним из разделов. И вот, году в 2008 или 2009, когда появилась информация, что на матче в Грозном вывесили какой-то плакатик, звонит мне данный знакомый. И спрашивает — а правда ли, что данное событие имело место быть? Отвечаю ему, что я этого не видел. И задаю встречный вопрос, а с чего Вы это вообще взяли? Коллега молвит, спортивные редакции обзвонил один человечек, занимающий не последнее положение, утверждает, что это было и требует от нас раздуть ситуацию, и вообще, «мочить «Терек». То есть, сейчас создается впечатление, что кем-то вновь дана команда «фас». Кому же это выгодно?

      В минувший уик-энд «Терек» играл с «Уралом». И представляется после всего что мы видим и слышим, что клуб из Грозного не имел права выиграть у этой команды. Как иначе объяснить, что комментатор игры уже минуты с 10-й поединка, начал нагнетать истерию, оказывая психологическое давление на зрителей, что игра носит какой-то подковерный характер. Еще, для сведения, о том, как работают многие спортивные СМИ. Ранее, в середине и конце нулевых годов, на матчи команд выезжали журналисты изданий, которые на месте смотрели игру, знакомились с антуражем, писали очерк о матче, брали интервью и вели текстовую трансляцию. Сейчас же все обстоит иначе. Политика экономии финансов вынудила редакции затянуть пояса потуже. Поэтому, журналисты смотрят матчи по ТВ, ведущие текстовых онлайнов даже не смотрят матчи, так как печатают текст, а просто слушают, что говорит комментатор. Это касается матчей, проходящих в регионах страны. Поединки, проходящие в Москве, журналисты еще могут посещать, благо, проезд на метро дешевле поезда или самолета.

      То есть, большинство людей получает именно то представление об игре, именно тот информационный фон об игре, которое дает комментатор. А кто такие сегодня спортивные комментаторы? К огромному сожалению, не все, но большинство, за редким исключением, ушли от профессионализма и канонов, по которым работали мэтры — к попсовости. Сегодня уже нет персон уровня Вадима Синявского, Николая Озерова, Котэ Махарадзе, Владимира Маслаченко.

      Комментатор — это человек, который комментирует футбольный матч. Сегодня же, комментаторы стремятся к медийности и скандальной славе. Чем больше о тебе говорят, тем более ты узнаваем и можешь требовать большие гонорары. Причем, в своей среде они ведут себя словно пауки в банке — одна неприязнь по отношению друг к другу, скандалы, оскорбления, подсиживания и прочие отвратительные явления. Сегодня мы докатились до того, что комментатор может себе позволить уснуть во время репортажа, или комментировать игру в нетрезвом виде. Уже не будем говорить о том, что большинство работников микрофона открыто болеет за столичные клубы во время матчей, имеет свои симпатии и ярко выраженную антипатию к региональным командам. Опять же, за исключением одного молодого клуба, чей владелец сумел расположить спортивную прессу к себе, скорее всего, не за красивые глаза.

      Не известно, по каким критериям оценивает спортивность или не спортивность матча Василий Уткин. В любой игре бывают ситуации, когда кто-то недоработал, не прикрыл оппонента, не добежал, подскользнулся, сыграл небрежно, потерял концентрацию. Уткин говорит что-то о букмекерских котировках, но процитируем заместителя генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок» Максима Афанасьева: «Странных или подозрительных объёмов ставок на матч мы не увидели. По ходу встречи распределение объёма ставок на рынке было следующим: 35% на победу «Урала», 10% на ничью и 55% на победу «Терека». Безусловно, больший объём ставок пришелся на «Терек», но назвать эти ставки подозрительными нельзя, так как грозненцы были фаворитами встречи и данное распределение вполне соответствует статистическим нормам при подобных раскладах сил»

      Складывается ситуация, когда все вокруг могут назвать Василия кретином, а я нет. Тысячи людей, в том числе в соцсетях, могут, а я, – нет. Я должен поискать синонимы. Назвать Василия странным. Сомнительным. Как-нибудь ещё. Василий Уткин кретин. Кретин. Кретин. Нет другого слова в русском языке, чтобы это назвать. Чтобы описать свои впечатления.
      А тут еще одно желтое издание решило подлить маслица в огонь, воспользовавшись шумихой вокруг «Терека». Грозненский клуб обыграл «Рубин» 22 октября, а тут, на десятый день после матча, онлайн-СМИ, со ссылкой на неназванный источник заявило на всю страну о посещении представителями «Терека» судейской раздевалки в перерыве. Причем, по словам источника, делегация была весьма представительной. Странно, что не приписали к числу визитеров судейской комнаты Фиделя Кастро, Нельсона Манделу и Че Гевару.

      Впрочем, судья матча и инспектор данный фейк опровергли. Может быть, делегация «Терека» была одета в шапки-невидимки, так их никто не видел, кроме источника издания? А у него есть прибор, который нейтрализует действие шапки-невидимки. Любопытна столь длительная выдержка после матча. Чего ждали? Пока перезапишется запись с камер видеонаблюдения стадиона новой информацией спустя определенный период? Либо решили воспользоваться истерикой и добавить свои 5 копеек? Изданию, претендующему на серьезный уровень, сначала стоило бы разобраться со своей командой, которая скупив за баснословные деньги среднесортных испанских игроков, провалила чемпионат.

      А может, это психологическое давление на судейский корпус? В ноябре «Тереку» предстоят домашние матчи с «Зенитом» и «Спартаком». Любой рефери будет думать — не дай Бог принять спорное решение в пользу «Терека» - сразу обвинят во всех смертных грехах. Именно так работает заказуха в СМИ.

      Подводя итог, выразим надежду, что эта заказная истерия пройдет, после того как исполнители (которых могут использовать и втемную) отработают свои гонорары. А мы увидим красивый футбол в исполнении клубов РФПЛ. Ликуйте и радуйтесь жизни в это время бездарных комментаторов!


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      Рейтинг: +300

      Zeff > Борз-95 2 ноября 2016, 14:16

      Терек не первый раз играет матчи с заранее известным исходом. И Урал достал уже своими фокусами. То с ЦСКА лишь обозначит борьбу, то со Спартаком.Так что твоя писанина немногого стоит.
      Если явный дог., наказать жёстко, вплоть до снятия с чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 2 ноября 2016, 00:49

      УТКА НЕ СПИ КОГДА БУХОЙ.А ТЕПЕРЬ КОМЕНТЫ

      -1
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      Рейтинг: -3

      lihindic 1 ноября 2016, 22:31

      давно пора играть на приставках в свои чемпионаты... и не платить бабло тунеядцам...

      -1
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      Рейтинг: +112

      kokor2d2 1 ноября 2016, 19:59

      Уткин - красава. В нормальных чемпионатах даже такие команды, как Ювентус, сливают в низший дивизион за такое

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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 1 ноября 2016, 19:36

      Интересно а что скажет Вася по поводу игры прошлого сезона Мордовия-ЦСКА ???
      Там как мне помнится после первого тайма было 3-0 а после втрого стало 3-4.
      По ходу дела вот где договорняк 100%. Но почему-то все просто ПРОМОЛЧАЛИ.
      КАК ТАК А ГДЕ ЖЕ ПРАВДОЛЮБ ВАСЯ УТКИН?????????????

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 1 ноября 2016, 19:14

      Обсуждать тут правда не чего,у нас конечно чемп слабоват, но еще не дворовый. Именно в такой и играл Урал

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      Рейтинг: +107

      nikita08 1 ноября 2016, 19:13

      левак галимый,особенн 2 тайм,особенно 2 и 3 гол терека.

      2
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 1 ноября 2016, 19:09

      За что я всегда уважал Уткина кроме умения комментировать матчи, так это за небоязнь высказывания своего мнения напрямую. Всегда говорит всё как есть. Браво, Василий!

      4
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      Рейтинг: +31

      M.I.K.T.O.R. > Томь вперёд 1 ноября 2016, 19:29

      Василий.красавчик!!!всегда уважал его как комментатора!!!жаль только его слили с матч тв

      -1
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      Рейтинг: +112

      kokor2d2 > M.I.K.T.O.R. 1 ноября 2016, 19:55

      Лучше бы Губерниева слили - больше по делу

      3
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 1 ноября 2016, 19:07

      Надо обеих в третий дивизион отправит надо будет уроком для других

      3
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