Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Симонян поддержал идею видеоповторов

    Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал заявление президента РФПЛ Сергея Прядкина о введении в чемпионате России видеоповторов. По словам Симоняна, необходимо приступить к изучению данного вопроса.

    «Видеоповторы, конечно, нужны. Ведь все чаще возникает ряд спорных моментов, в которых судье сложно определить, например, пересек ли мяч линию ворот. Это интересная информация к размышлению о том, как все это притворить в жизнь так, чтобы игра не затянулась.

    Главный вопрос заключается в том, как это организовать технически. Одно дело, когда матч идет 90 минут плюс минуты, добавленные арбитром, и совсем другое, когда игра будет длиться около двух часов. Все нужно тщательно продумать. Я поддерживаю такое нововведение. Как говорил Сократ: «Давайте исследовать!» – сказал Симонян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2016 10:52
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 1 ноября 2016, 14:55

      Поддерживаю!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 1 ноября 2016, 12:35

      Никита дело говорит.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 1 ноября 2016, 12:15

      Ну,раз симонян поддержал... ))))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11