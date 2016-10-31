Михайленко: «Днепр» будет бороться за каждое очко»

Главный тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко пообещал после ничейного счета в матче со «Сталью», что его команда будет бороться в каждой встрече чемпионата Украины.

«Не знаю, кто нас хоронит. Мы такого не слышим, не замечаем. Может, даже и противник не слишком принимал нас в расчет, поставил состав с акцентом на атаку.

Нас рано хоронить. Мы будем биться за каждое очко, делать честно свою работу, отдаваться в матчах и на тренировках», – сказал Михайленко после матча.

Матч 13-го тура украинской Премьер-лиги «Сталь» – «Днепр» закончился со счетом 1:1. На счету «Днепра» пять очков, команда занимает предпоследнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице.